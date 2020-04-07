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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас предложил даты возобновления чемпионата

Испания
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Лига не хочет выходить за пределы августа

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас предложил даты возобновления чемпионата
Новина українською

Президент Примеры Хавьер Тебас рассказал, что текущий розыгрыш европейских чемпионатов может вновь стартовать в конце мая или в начале июня.

"Мы рассматриваем идею играть в Испании и в других европейских странах 29-го мая или, альтернативно, 6-го июня. Для еврокубковых турниров также есть несколько вариантов. Если мы начнем Примеру в конце мая, то Лига чемпионов завершиться в пределе июля. Если мы начнем 6-го июня, все соревнования будут доиграны синхронно до 31 июля.

Если мы начнем 28-го июня, то за июль мы поиграем внутренний чемпионат, а в августе — Лигу чемпионов. В рамках этих дат у нас будет возможность провести подготовку футболистов. Тем не менее, мы не хотим выходить за пределы августа, потому что все это повлияет на график следующего сезона", — цитирует Тебаса AS.

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В статье: Примера Ла Лига Хавьер Тебас
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