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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас предложил даты возобновления чемпионата
Лига не хочет выходить за пределы августа
Президент Примеры Хавьер Тебас рассказал, что текущий розыгрыш европейских чемпионатов может вновь стартовать в конце мая или в начале июня.
"Мы рассматриваем идею играть в Испании и в других европейских странах 29-го мая или, альтернативно, 6-го июня. Для еврокубковых турниров также есть несколько вариантов. Если мы начнем Примеру в конце мая, то Лига чемпионов завершиться в пределе июля. Если мы начнем 6-го июня, все соревнования будут доиграны синхронно до 31 июля.
Если мы начнем 28-го июня, то за июль мы поиграем внутренний чемпионат, а в августе — Лигу чемпионов. В рамках этих дат у нас будет возможность провести подготовку футболистов. Тем не менее, мы не хотим выходить за пределы августа, потому что все это повлияет на график следующего сезона", — цитирует Тебаса AS.