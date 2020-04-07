Тот, кто трижды подписал контракт с дьяволом. В память об Радомире Античе

Некролог Радомира Антича, чье сердце остановилось 6-го апреля на 72-м году жизни.

Он не только уникален тем, что тренировал "Барселону", "Реал" и "Атлетико". Его ненавидят болельщики "Манчестер Сити" и любят поклонники "Лутона", серб совершил фантастическое чудо с "матрасниками", стать же чемпионом с "Реалом" ему просто не дали.

Радомир был неплохим футболистом среднего уровня. Выступал за "Партизан" из Белграда. Конкуренция в чемпионате Югославии тогда была очень мощная. Каждый сезон амбиции на золото декларировал его клуб "Црвена звезда", "Хайдук", загребское "Динамо". Еще в борьбу за первое место временами могли вмешаться "Железничар", ОФК, "Вележ" и даже "Сараево". Он пришел в "Партизан" в 1968, как раз во время завершения золотой эры клуба, поэтому Радомир выиграл за восемь лет в клубе только один титул. Сыграл Антич тогда только семь матчей и забил гол. Но кроме одного чемпионства он в "Партизане" получил несколько больше, дружбу с тогдашней звездой-бомбардиром Ненадом Бековичем. Югославия была самой открытой из стран соцлагеря, поэтому тамошние игроки и тренеры работали по всему миру. Антич успел поиграть в "Фенербахче", "Сарагосе" и "Лутоне". Фанам последних он запомнился своим голом в ворота "Манчестер Сити" на 86-й минуте. Он не принес его клубу победы, только ничью 1:1, но она опустила "Сити" во второй дивизион.

Кстати, именно из "Лутона" Антича вызвали в сборную на обычный товарняк против Венгрии, когда он первый и последний раз вышел на поле в качестве представителя национальной команды, но только на 20 минут.

Антич в Лутоне

Как только наш герой завершил выступления, Ненад Бекович позвал Радомир в свой тренерский штаб в "Партизан". Впоследствии Антич станет помощником другого легендарного югославского игрока Фахрудина Юсуфи, однако затем рассорится с ним чуть ли не до драки и отправится тренировать юных футболистов "Партизана". Изгнание продолжалось вплоть пока его не позвала "Сарагоса", которая рискнула сразу предоставить ему должность главного тренера. Антич, или Антик (на Пиренеях букву "ć" воспринимают как "с"), как произносили его фамилию тогда испанцы, поднял команду с одиннадцатого места на пятое и вывел в Кубок УЕФА.

А дальше был "Реал". В марте 1991-го он стал третьим за сезон наставником "сливочных", поэтому все планы строились на следующий сезон. Летом Радомир настоял на двух трансферах: супергероя победы "Црвены Звезды" в Кубке европейских чемпионов Роберта Просинечки и молодого бегунка Луиса Энрике. Антич держал команду в чемпионате 1991/1992 на первом месте и с 19 матчей чемпионата проиграл только два, также команда успешно шла в Кубке Короля и Кубке УЕФА. Главное, что "Реал" имел преимущество в семь очков над ближайшим конкурентом. Семь, когда за победу давали два! И в такой ситуации сербского наставника убрали! Его преемник Лео Беенгакер смог провалить все, сезон получился ничтожным.

Далее же был "Овьедо" и только потом "Атлетико". До прихода Антича "Атлетико" занимал 12-е и 14-е места, ничем в игре не отличался. А вот за полем это был клуб одного актера, Хесуса Хиля. Тот с 1987 был президентом "матрасников". Дерзкий грубиян, тролль, коррупционер и человек, у которого всегда были открытые на него уголовные дела, но он всегда выходил сухим из воды. Он сильно любил "Атлетико". Вот только к Античу эта "барская любовь" была больше нашествием чем счастьем. Даже в экспрессивной и эмоциональной Испании поведение Хиля воспринималось как неадекватное и эта неадекватность прогрессировала. Он, ярый картежник, мог проиграть футболиста в покер и сразу выкупить его. Так же мог выиграть, но отказаться от денег. Поведение этого Хесуса (Иисус на испанском) было на уровне наших бандюков в малиновых пиджаках тех самых времен. Вот с этим дьяволом Антич и подписал контракт. Никто бы тогда не поставил бы и малейших денег на то, что "Радди" (так звали серба со времен выступлений в Англии) проработает полностью три сезона. За предыдущий чемпионат Хиль уволил трех тренеров: Франсиско Матурана, Хорхе Д'Алессандро и Альфио Басиле. Двое из них тогда были топами, но выплаты за разрыв контракта Хесуса не пугали.

Президент преимущественно сам покупал футболистов, иногда советовался с тренером, чаще всего пропуская эти советы мимо ушей. Антич же поставил четкое требование, должна быть хотя бы одна стопроцентная его кандидатура. Хиль согласился и был ошарашен ответом - Милинко Пантич. Кто, кто, это точно не баскетболист?

Этому сербском полузащитнику тогда было 29 лет и он выступал за нетоповый даже в Греции "Панионис", ранее в биографии Милинко тоже не было ни одного серьезного европейского клуба, хотя бы середняка международного уровня. Болельщики тоже шутили - "теперь мы еще и приют для сербских пенсионеров-неудачников".

Именно Милинко стал главный героем чемпионства и победы в кубке, лучшего результата клуба за один сезон. Более того, в финале Кубка Короля в дополнительное время именно он забил единственный победный гол "Барселоне" Кройффа с Гвардиолой, Фигу, Хаджи, Просинечки.

А еще через год тот самый "пенсионер-неудачник" окажется лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов.

"Пусть подохнут те, кто завидует моему богатству и успехам "Атлетико"", - прокомментировал все победы Хесус Хиль. Но чудо заключалось именно в том, что его клуб все это не просто совершил, а совершил с неадекватным руководителем.

Времена Антича на "Висенте Кальдерон" вспоминают как лучшие вместе с эрой Симеоне. Вот только "Чоло", который играл у Антича, сейчас общается с достаточно адекватным Хилем, Мигелем Анхелем, сыном того дьявола.

Антич дважды возвращался спасать "Атлетико" после провалов итальянцев Ариго Сакки и Клаудио Раньери. Было еще в его истории путешествие в "Барселону", но только на пять месяцев. Некоторое время он с успехом тренировал сборную Сербии, вывел ее на Мундиаль 2010 года, однако в ЮАР его команда умудрилась проиграть Гане и Австралии и победить Германию.

Последние два года Радомир Антич работал комментатором на испанском радио. Он влюбился в эту страну и чувствовал себя в ней хорошо. Идиллию не разрушил даже длительный судебный процесс. Антич как-то назвал журналиста Эрманна Терша "нацистом" из-за позиции того в освещении войны на Балканах. Терш прошел все судебные инстанции добился от Радомир уплаты штрафа за оскорбление.

Это единственный действительно конфликтный момент жизни серба в Испании. Его и уважали, и любили, считали безоговорочным авторитетом.

Сейчас испанский футбол в трауре из-за смерти Антича.