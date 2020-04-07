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СМИ: Реал отложил покупку Мбаппе на 2021 год

Испания
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Кризис спутал все карты

СМИ: Реал отложил покупку Мбаппе на 2021 год
UA-Футбол
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Килиан Мбаппе давно находится на радаре мадридского "Реала". Однако в этом году трансфер не состоится.

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Как сообщает AS, "сливочные" решили перенести покупку француза на следующий год. Из-за кризиса остается неизвестным, как вообще будет действовать клуб на трансферном рынке.

Помимо этого, президент мадридцев хочет дождаться, когда упадет цена на форварда. Сейчас Мбаппе оценивается в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" никуда не планирует отпускать Килиана летом.

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В статье: Реал (Мадрид) ПСЖ Килиан Мбаппе
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