СМИ: Реал отложил покупку Мбаппе на 2021 год

Килиан Мбаппе давно находится на радаре мадридского "Реала". Однако в этом году трансфер не состоится.

Читайте также Реал готов продать одного из своих игроков, чтобы подписать Мбаппе

Как сообщает AS, "сливочные" решили перенести покупку француза на следующий год. Из-за кризиса остается неизвестным, как вообще будет действовать клуб на трансферном рынке.

Помимо этого, президент мадридцев хочет дождаться, когда упадет цена на форварда. Сейчас Мбаппе оценивается в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" никуда не планирует отпускать Килиана летом.