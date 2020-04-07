Тебас: Испанские клубы потеряют миллиард, если сезон не будет возобновлен

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о приблизительных потерях испанских клубов из-за коронавируса.

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"Мы хотим, чтобы сезон был завершен. Скорее всего, сделанно это будет на матчах без зрителей. Если сезон завершен не будет - испанские клубы могут потерять миллиард евро.

Если мы сможем продолжить без зрителей - убыток составит 300 миллионов. Если продолжим в обычном режиме - 150 миллионов", - приводит слова Тебаса AS.

Ранее он также назвал вероятные сроки возобновления чемпионата.