Испания
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Тебас: Испанские клубы потеряют миллиард, если сезон не будет возобновлен
Хотелось бы, чтобы сезон был продолжен
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о приблизительных потерях испанских клубов из-за коронавируса.
"Мы хотим, чтобы сезон был завершен. Скорее всего, сделанно это будет на матчах без зрителей. Если сезон завершен не будет - испанские клубы могут потерять миллиард евро.
Если мы сможем продолжить без зрителей - убыток составит 300 миллионов. Если продолжим в обычном режиме - 150 миллионов", - приводит слова Тебаса AS.
Ранее он также назвал вероятные сроки возобновления чемпионата.
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