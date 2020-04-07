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Касильяс: Мы стали слишком требовательными к Реалу, после того, как они выиграли три подряд ЛЧ

Испания
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К грандам всегда большие требования

Касильяс: Мы стали слишком требовательными к Реалу, после того, как они выиграли три подряд ЛЧ
UA-Футбол
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Легендарный вратарь мадридского "Реала" Икер Касильяс высказался о своем возможном возвращении в клуб, а также о роли Зинедина Зидана в команде.

"Зидан? Мне кажется, что сейчас мы стали слишком требовательными к клубу. Особенно после того, как они трижды подряд выиграли Лигу Чемпионов. Сложно понять, как превзойти этот результат.

Я бы хотел вернуться в Мадрид однажды. Я считаю, что это мой дом. Даже несмотря на то, что я отсутствую там уже пять лет. Уверен, что однажды я смогу туда вернуться", - приводит слова Касильяса Mundo Deportivo.

Касильяс провел в "Реале" 17 лет, выиграв за этот период 19 трофеев.

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В статье: Икер Касильяс Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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