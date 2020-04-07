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Кроос: Снижение зарплат футболистам - напрасное пожертвование

Испания
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Пока что его клуб на эти меры не пошел

Кроос: Снижение зарплат футболистам - напрасное пожертвование
UA-Футбол
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Полузащитник "Реала" Тони Кроос высказал свое мнение о массовом снижении зарплат в футболе из-за коронавируса.

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"Снижение зарплат - напрасное пожертвование. Я выступаю за то, чтобы футболист получал полную зарплату, а потом правильно использовал её. Сейчас есть действительно много мест, где помощь необходима", - цитирует Крооса AS.

Отметим, что в отличии от многих испанских клубов, мадридский "Реал" не пошел на снижение зарплат игрокам.

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В статье: Тони Кроос Реал (Мадрид)
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