Кроос: Снижение зарплат футболистам - напрасное пожертвование

Полузащитник "Реала" Тони Кроос высказал свое мнение о массовом снижении зарплат в футболе из-за коронавируса.

"Снижение зарплат - напрасное пожертвование. Я выступаю за то, чтобы футболист получал полную зарплату, а потом правильно использовал её. Сейчас есть действительно много мест, где помощь необходима", - цитирует Крооса AS.

Отметим, что в отличии от многих испанских клубов, мадридский "Реал" не пошел на снижение зарплат игрокам.

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