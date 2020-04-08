Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Филипе Луис: Месси постоянно должен выигрывать Золотой мяч
Lionel Ballon d'Or
Экс-защитник "Атлетико" Филипе Луис, который сейчас выступает за "Фламенго", рассказал, почему никогда не просил Лионеля Месси обменяться футболками. Цитирует экс-матрасника Marca.
"Я всегда шел с ним встык, пытался остановить его, но он никогда не упрекал меня в этом. Я восхищаюсь игрой Месси: нет, никогда не просил его футболку, ведь выхожу на поле побеждать, а не ради того, чтобы сказать, что играл против него".
"Все знают мое мнение о Лионеле, разве нет? Им можно только восхищаться, потому что неизвестно, сколько лет или даже десятилетий потребуется, чтобы появился еще один такой исполнитель. Месси постоянно должен выигрывать Золотой мяч".
Новости по теме
- 20:26 Зарубежные Роналду догоняет Месси, Бэйл выходит на третье место - Transfermarkt назвал сборную самых дорогих игроков 2014
- 23:21 Зарубежные Хави: Роналдиньо очень сильно помог Месси, но Лео и так стал бы лучшим в мире
- 17:51 Зарубежные Зико: Неймар играет шикарно, но он должен быть профессионалом, как Месси и Роналду