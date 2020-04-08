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Филипе Луис: Месси постоянно должен выигрывать Золотой мяч

Испания
(1 голосов)

Lionel Ballon d'Or

Филипе Луис: Месси постоянно должен выигрывать Золотой мяч
Новина українською

Экс-защитник "Атлетико" Филипе Луис, который сейчас выступает за "Фламенго", рассказал, почему никогда не просил Лионеля Месси обменяться футболками. Цитирует экс-матрасника Marca.

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"Я всегда шел с ним встык, пытался остановить его, но он никогда не упрекал меня в этом. Я восхищаюсь игрой Месси: нет, никогда не просил его футболку, ведь выхожу на поле побеждать, а не ради того, чтобы сказать, что играл против него".

"Все знают мое мнение о Лионеле, разве нет? Им можно только восхищаться, потому что неизвестно, сколько лет или даже десятилетий потребуется, чтобы появился еще один такой исполнитель. Месси постоянно должен выигрывать Золотой мяч".

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В статье: Лионель Месси Золотой мяч Барселона Филипе Луис
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
08.04.2020 в 12:34
Это половинчатое решение. Этот ЗМ отдать навечно Великому гному и учередить новый приз, который будет присуждаться адекватными людьми
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