Филипе Луис: Месси постоянно должен выигрывать Золотой мяч

Экс-защитник "Атлетико" Филипе Луис, который сейчас выступает за "Фламенго", рассказал, почему никогда не просил Лионеля Месси обменяться футболками. Цитирует экс-матрасника Marca.

"Я всегда шел с ним встык, пытался остановить его, но он никогда не упрекал меня в этом. Я восхищаюсь игрой Месси: нет, никогда не просил его футболку, ведь выхожу на поле побеждать, а не ради того, чтобы сказать, что играл против него".