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Официально: Севилья сократит зарплату игрокам и тренерам на 70%

Испания
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Вынужденный шаг от боссов "нервионцев"

Официально: Севилья сократит зарплату игрокам и тренерам на 70%
Новина українською

"Севилья" снизит зарплату футболистам и сотрудникам клуба в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавирусной инфекции. Данные меры будут приняты в отношении 254 работников спортивного отдела и 106 человек, которые трудятся в околофутбольной сфере.

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Те сотрудники, которые смогут полноценно работать удаленно, продолжат получать заработную плату в полном размере. Зарплаты игроков, тренеров и персонала мужской, женской и молодежной команд будут снижены на 70%.

Члены совета директоров "Севильи" также пошли на добровольное понижение зарплаты. Пресс-служба испанского клуба выражает соболезнования родственникам погибших.

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В статье: Севилья Севилья (Испания) коронавирус
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Источник:
Sevilla

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