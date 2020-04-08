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Официально: Игроки Реала согласились на сокращение зарплат

Испания
(2 голосов)

Тони Кроос будет недоволен

Официально: Игроки Реала согласились на сокращение зарплат
UA-Футбол
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Мадридский "Реал", последовав примеру многих команд, принял решение сократить зарплаты своим игрокам и работникам клуба.

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Данный шаг был сделан из-за остановки чемпионата Испании. Во время текущей ситуации, зарплата футболистов и сотрудников "сливочных" будет сокращена на 10-20 процентов.

Ранее, полузащитник "Реала" высказал свое недовольство из-за сокращения зарплат.

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В статье: Реал (Мадрид) коронавирус
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