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Официально: Игроки Реала согласились на сокращение зарплат
Тони Кроос будет недоволен
Мадридский "Реал", последовав примеру многих команд, принял решение сократить зарплаты своим игрокам и работникам клуба.
Данный шаг был сделан из-за остановки чемпионата Испании. Во время текущей ситуации, зарплата футболистов и сотрудников "сливочных" будет сокращена на 10-20 процентов.
El Real Madrid C.F. reduce sus gastos para esta temporada.— Real Madrid C.F.(@realmadrid) April 8, 2020
Jugadores, técnicos y empleados acuerdan con el club una importante iniciativa de ahorro.#RealMadrid
Ранее, полузащитник "Реала" высказал свое недовольство из-за сокращения зарплат.