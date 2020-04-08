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Замена тер Штегену? Барселона может подписать голкипера Аякса

Испания
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Придется выиграть конкуренцию у "Челси"

Замена тер Штегену? Барселона может подписать голкипера Аякса
UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" в трансферное окно может усилить вратарскую позицию. Об этом передает Sport.es.

Сейчас руководство клуба внимательно следит за прогрессом Андре Онана. Параллельно с этим, за вратарем следит лондонский "Челси".

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Контракт Онана с "Аяксом" истекает летом 2022-го года. Трансферная стоимость порталом Transfermark оценивается в 36 миллионов.

Отметим, что Андре может стать заменой тер Штегену, будущее которого в "Барселоне" неопределенное.

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В статье: Аякс (Амстердам) Барселона Андре Онана
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