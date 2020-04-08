Испания
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Мончи намерен переманить в Севилью игрока Ромы
Сделать это будет очень непросто
Дженгиз Ундер может переехать в испанский чемпионат. Об этом сообщает Fichajes.net.
22-летний полузащитник привлек вниманиие спортивного директора "Севильи" Мончи, с которым они уже работали в Риме. Испанец хочет переманить его летом.
Сделать это будет не очень просто, так как в его подписании заинтересованы сразу два английских клуба - "Эвертон" и "Тоттенхэм". Ундер оценивается в 25 миллионов.
В этом сезоне турецкий игрок успел провести 15 матчей за "Рому".
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