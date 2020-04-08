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Мончи намерен переманить в Севилью игрока Ромы

Испания
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Сделать это будет очень непросто

Мончи намерен переманить в Севилью игрока Ромы
UA-Футбол
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Дженгиз Ундер может переехать в испанский чемпионат. Об этом сообщает Fichajes.net.

22-летний полузащитник привлек вниманиие спортивного директора "Севильи" Мончи, с которым они уже работали в Риме. Испанец хочет переманить его летом.

Сделать это будет не очень просто, так как в его подписании заинтересованы сразу два английских клуба - "Эвертон" и "Тоттенхэм". Ундер оценивается в 25 миллионов.

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В этом сезоне турецкий игрок успел провести 15 матчей за "Рому".

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В статье: Рома (Рим) Севилья (Испания) Дженгиз Ундер
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