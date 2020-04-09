Федерации футбола Испании предложили доиграть сезон Ла Лиги на Канарских островах

Ассоциация отельеров города Тенерифе предложила Федерации футбола Испании и руководству Ла Лиги доиграть чемпионат страны на Канарских островах. Напомним, Примера, как и все остальные первенства, была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

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Острова географически изолированы от материковой Испании. На Канарах базируются клубы Сегунды "Лас-Пальмас" и "Тенерифе". Также в плюс можно записать тот факт, что на них построено множество гостиниц для туристов – следовательно, там можно разместить 42 клуба Ла Лиги и Сегунды, как сообщает Marca.

Помимо отелей, персонал клубов и футболисты смогут воспользоваться в случае необходимости услугами сети частных клиник.