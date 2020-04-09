Месси опровергает свой возможный уход в Интер

Сегодня появилась новость о возможном уходе Лео Месси в миланский "Интер". Аргентинец решил не держать интригу, а в одной из социальных сетей опроверг её.

"Это все фейковые новости. Это касается моего возможного перехода в "Интер" или "Ньюэллс Олд Бойз". Оба ложные. К счастью, им уже никто не верит", - заявил Лео.

Напомним, что в начале текущего года были новости о возможном переходе Лео в "Ман Сити".