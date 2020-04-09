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Месси опровергает свой возможный уход в Интер

Испания
(2 голосов)

Он остается в "Барселоне"

Месси опровергает свой возможный уход в Интер
UA-Футбол
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Сегодня появилась новость о возможном уходе Лео Месси в миланский "Интер". Аргентинец решил не держать интригу, а в одной из социальных сетей опроверг её.

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"Это все фейковые новости. Это касается моего возможного перехода в "Интер" или "Ньюэллс Олд Бойз". Оба ложные. К счастью, им уже никто не верит", - заявил Лео.

Месси опровергает свой возможный уход в Интер - изображение 1

Напомним, что в начале текущего года были новости о возможном переходе Лео в "Ман Сити".

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В статье: Лионель Месси Барселона Интер (Милан)
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