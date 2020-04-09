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Атлетико и Шальке ведут борьбу за польского нападающего

Испания
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Милика ожидает непростой выбор

Атлетико и Шальке ведут борьбу за польского нападающего
UA-Футбол
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Аркадиуш Милик очень близок к тому, чтобы уйти из "Наполи". Уже сейчас за него ведут борьбу несколько команд.

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По данным AS, самые настойчивые - мадридский "Атлетико". Испанцы еще зимой хотели его подписать, но решили сделать ставку на трансфер Кавани.

В бой за поляка также вступил "Шальке". Клуб из Гельзенкирхена готов выложить за футболиста 25 миллионов евро.

Отметим, что в текущем сезоне Милик смог забить 12 голов в 22-х матчах.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Атлетико (Мадрид) Наполи (Неаполь) Аркадиуш Милик
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