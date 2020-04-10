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Из-за коронавируса и деле о критике Месси: шесть директоров Барселоны подали в отставку

Испания
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Внезапно

Из-за коронавируса и деле о критике Месси: шесть директоров Барселоны подали в отставку
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Функционеры каталонского клуба подали в отставку из-за неспособности управлять работой клуба во время пандемии коронавирусной инфекции и после нее, а также из-за дела о критике Лионеля Месси в социальных сетях, как сообщает Marca.

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Клуб покинули Эмили Русо, Энрике Томбас, Сильвио Элиас, Мария Тейшидор, Жозеп Понт и Жорди Класамилья. После их увольнения совет директоров "сине-гранатовых" будет сокращен с 19 до 13 членов. В заявлении отмечается следующее:

"Хотим сообщить, что менеджеры, которые подписали эту бумагу, передали президенту "Барселоны" Жозепу Бартомеу наше решение безоговорочно уйти в отставку с занимаемых должностей в клубе. Мы достигли этой точки, не имея возможности контролировать управление клубом перед лицом важных вызовов будущего и, особенно, сценария после пандемии. Также мы должны подчеркнуть наше разочарование в связи с грустным эпизодом в социальных сетях, о котором мы узнали из прессы".

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В статье: Барселона Хосеп Мария Бартомеу коронавирус
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Комментарии (1)
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Astor Astor (Одесса)
10.04.2020 в 10:46
Ну и что за эпизод? Жирным выделили, а какую-то ссылочку дать или хотя бы намекнуть - карантин не позволяет?
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