Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Из-за коронавируса и деле о критике Месси: шесть директоров Барселоны подали в отставку
Внезапно
Функционеры каталонского клуба подали в отставку из-за неспособности управлять работой клуба во время пандемии коронавирусной инфекции и после нее, а также из-за дела о критике Лионеля Месси в социальных сетях, как сообщает Marca.
Клуб покинули Эмили Русо, Энрике Томбас, Сильвио Элиас, Мария Тейшидор, Жозеп Понт и Жорди Класамилья. После их увольнения совет директоров "сине-гранатовых" будет сокращен с 19 до 13 членов. В заявлении отмечается следующее:
"Хотим сообщить, что менеджеры, которые подписали эту бумагу, передали президенту "Барселоны" Жозепу Бартомеу наше решение безоговорочно уйти в отставку с занимаемых должностей в клубе. Мы достигли этой точки, не имея возможности контролировать управление клубом перед лицом важных вызовов будущего и, особенно, сценария после пандемии. Также мы должны подчеркнуть наше разочарование в связи с грустным эпизодом в социальных сетях, о котором мы узнали из прессы".