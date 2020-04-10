Из-за коронавируса и деле о критике Месси: шесть директоров Барселоны подали в отставку

Функционеры каталонского клуба подали в отставку из-за неспособности управлять работой клуба во время пандемии коронавирусной инфекции и после нее, а также из-за дела о критике Лионеля Месси в социальных сетях, как сообщает Marca.

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Клуб покинули Эмили Русо, Энрике Томбас, Сильвио Элиас, Мария Тейшидор, Жозеп Понт и Жорди Класамилья. После их увольнения совет директоров "сине-гранатовых" будет сокращен с 19 до 13 членов. В заявлении отмечается следующее: