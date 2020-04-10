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Барселона отрицает коррупционные обвинения

Испания
(1 голосов)

Бартомеу не согласен со словами Русо

Барселона отрицает коррупционные обвинения
Новина українською

Представители "Барселоны" выступили с заявлением касательно критики бывшего вице-президента клуба Эмили Русо.

Русо сказал, что в клубе существует проблема коррупции.

"Учитывая серьезные и необоснованные обвинения, выдвинутые Эмили Русо, бывшим вице-президентом клуба, в интервью средствам массовой информации, "Барселона" категорически отрицает любые действия, которые могут быть классифицированы как коррупция, поэтому оставляет за собой право регистрации неправомерных действий.

В этом смысле анализ служб мониторинга социальных сетей подвергается обширному независимому аудиту компании PriceWaterhouseCoopers", – говорится в сообщении.

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В статье: Барселона Эмили Русо
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Комментарии (3)
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Барселинис (землянин)
10.04.2020 в 17:08
Эмиль Русо - жид. Уж он то знает, о чём говорит...
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MES QUE UN CLUB
10.04.2020 в 18:21
Мне кажется Бартомеу закончит свою «карьеру» за решёткой. Скользкий он какой-то.)
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+1
0
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Барселинис (землянин)
10.04.2020 в 18:50
В соседней камере с Пересом...
0
0

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