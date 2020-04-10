Барселона отрицает коррупционные обвинения

Представители "Барселоны" выступили с заявлением касательно критики бывшего вице-президента клуба Эмили Русо.

Русо сказал, что в клубе существует проблема коррупции.

"Учитывая серьезные и необоснованные обвинения, выдвинутые Эмили Русо, бывшим вице-президентом клуба, в интервью средствам массовой информации, "Барселона" категорически отрицает любые действия, которые могут быть классифицированы как коррупция, поэтому оставляет за собой право регистрации неправомерных действий.

В этом смысле анализ служб мониторинга социальных сетей подвергается обширному независимому аудиту компании PriceWaterhouseCoopers", – говорится в сообщении.