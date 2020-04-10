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Тер Штеген вспомнил о самом приятном моменте в своей карьере

Испания
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Мало кого удивит выбор немца

Тер Штеген вспомнил о самом приятном моменте в своей карьере
UA-Футбол
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Основной вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген решил назвать самый приятный момент в своей игровой карьере. Связан он, конечно же, с каталонской командой.

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"Это, без сомнения, победа в Лиге Чемпионов. Когда вы завоевываете этот кубок - вы всегда невероятно рады. В моем случае, это матч в 2015-м году против "Ювентуса" в Берлине. Лучшее, что я испытывал за футбольную карьеру", - заявил тер Штеген.

Необходимо вспомнить, что помимо Лиги Чемпионов, Марк-Андре также четыре раз побеждал в чемпионате и кубке Испании. Со сборной Германии сумел завоевать кубок Конфедераций.

Напомним, что сейчас тер Штеген ведет с "Барселоной" не самые успешные переговоры о новом контракте.

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген
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