Тер Штеген вспомнил о самом приятном моменте в своей карьере

Основной вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген решил назвать самый приятный момент в своей игровой карьере. Связан он, конечно же, с каталонской командой.

"Это, без сомнения, победа в Лиге Чемпионов. Когда вы завоевываете этот кубок - вы всегда невероятно рады. В моем случае, это матч в 2015-м году против "Ювентуса" в Берлине. Лучшее, что я испытывал за футбольную карьеру", - заявил тер Штеген.

Необходимо вспомнить, что помимо Лиги Чемпионов, Марк-Андре также четыре раз побеждал в чемпионате и кубке Испании. Со сборной Германии сумел завоевать кубок Конфедераций.

Напомним, что сейчас тер Штеген ведет с "Барселоной" не самые успешные переговоры о новом контракте.