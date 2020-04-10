Ривалдо: Месси не покинет Барселону ради другого европейского клуба

Экс-форвард "Барселоны" Ривалдо прокомментировал слухи об уходе Месси в "Интер". Напомним, что аргентинец их быстро опроверг.

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"Моратти говорил, что у "Интера" есть шанс подписать Месси, чтобы восстановить его соперничество с Роналду. Но я всегда утверждал, что Лео не покинет "Барселону" ради другого европейского клуба.

Я не думаю, что у него сейчас есть причины покидать Испанию. Если он однажды уйдет, то разве что в Китай или MLS", - приводит слова Ривалдо Betfair.

Ранее бразилец советовал каталонцам вернуть Неймара.