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Реал прошлым летом отказался от де Лигта ради трансфера Милитао

Испания
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Насколько доволен сейчас Зидан?

Реал прошлым летом отказался от де Лигта ради трансфера Милитао
UA-Футбол
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Как сообщает испанский источник AS, летом прошлого года "Реал" имел все шансы подписать Матейса де Лигта. Но окончательный выбор был сделан в пользу другого футболиста.

Тогда руководство "сливочных" и Зинедин Зидан решили подписать Эдера Милитао с "Порту". Его трансфер обошелся на 25 миллионов дешевле ("Юве" заплатил за Матейса 75 миллионов).

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Бразильский центрбэк пока что не находит себя на новом месте. Сейчас на его счету всего лишь 13 матчей в футболке мадридской команды.

Отметим, что по данным СМИ, этим летом у "Реала" может быть еще один шанс переманить де Лигта.

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В статье: Реал (Мадрид) Матейс де Лигт Эдер Милитао
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