Реал прошлым летом отказался от де Лигта ради трансфера Милитао

Как сообщает испанский источник AS, летом прошлого года "Реал" имел все шансы подписать Матейса де Лигта. Но окончательный выбор был сделан в пользу другого футболиста.

Тогда руководство "сливочных" и Зинедин Зидан решили подписать Эдера Милитао с "Порту". Его трансфер обошелся на 25 миллионов дешевле ("Юве" заплатил за Матейса 75 миллионов).

Бразильский центрбэк пока что не находит себя на новом месте. Сейчас на его счету всего лишь 13 матчей в футболке мадридской команды.

Отметим, что по данным СМИ, этим летом у "Реала" может быть еще один шанс переманить де Лигта.