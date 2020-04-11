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Финансовые проблемы могут вынудить Валенсию продать Кондогбиа

Испания
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Жоффре может сменить клуб летом

Финансовые проблемы могут вынудить Валенсию продать Кондогбиа
Новина українською

Хавбек "Валенсии" Жоффре Кондогбиа может покинуть "Месталью" по окончанию сезона.

Кондогбиа связывают с переходом в "Тоттенхэм" уже несколько лет, и ближайшее трансферное окно может стать подходящим моментом для "шпор", чтобы заполучить свою давнюю целью по привлекательной цене.

Недавно в испанской прессе появились слухи, что "Валенсия" может отпустить Кондогбиа за 40 млн. фунтов, хотя в контракте Жоффре прописана вдвое большая сумма в качестве отступных.

Однако Evening Standard утверждает, что испанский клуб может довольствоваться еще меньшей компенсацией, а именно 30 млн евро, особенно если не квалифицируется в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

"Валенсия", в данный момент занимающая седьмую позицию в Ла Лиге, испытывает серьезные финансовые затруднения и, как ожидается, продаст ряд ключевых игроков грядущим летом, включая 27-летнего Кондогбиа.

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В статье: Валенсия (Испания) Жоффре Кондогбиа
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