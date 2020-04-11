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Представитель Барселоны: Доказательств коррупции внутри клуба нет, наше руководство непогрешимо

Испания
(1 голосов)

Жозеп Вивес прокомментировал обвинения в коррупции внутри "Барсы"

Представитель Барселоны: Доказательств коррупции внутри клуба нет, наше руководство непогрешимо
Новина українською

Официальный представитель "Барселоны" Жозеп Вивес прокомментировал высказывание бывшего вице-президента каталонского клуба Эмили Русо о том, что кто-то из руководителей ворует из клубной кассы "Барсы".

"Слова Русо – абсолютная ложь. Для такого рода обвинений необходимы не просто признаки, а доказательства. Но их нет, потому что руководство работает чисто. Ошибки возможны, но уголовное преступление – это совсем другое дело. Никто ничего не забирает из клубной казны.

Ошибки бывают у всех. Но у нас нет каких-либо умышленных правонарушений. Никаких доказательств коррупции нет и быть не может, наше руководство непогрешимо", – заявил Жозеп Вивес.

Вчера также была новость, что шесть шесть директоров "Барселоны" подали в отставку.

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В статье: Барселона Хосеп Вивес Эмили Русо
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Комментарии (3)
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prockop4uck (Киев)
11.04.2020 в 18:07
"ихтамнет" - типичная сепарская методичка, ребятка не палятся откуда деньги
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vs-vorota (Alexandriya)
11.04.2020 в 17:07
Слова нету вообще нету.)
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ascent (Луксор)
11.04.2020 в 16:28
Слово "нету" пишется раздельно...
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