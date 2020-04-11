Представитель Барселоны: Доказательств коррупции внутри клуба нет, наше руководство непогрешимо

Официальный представитель "Барселоны" Жозеп Вивес прокомментировал высказывание бывшего вице-президента каталонского клуба Эмили Русо о том, что кто-то из руководителей ворует из клубной кассы "Барсы".

"Слова Русо – абсолютная ложь. Для такого рода обвинений необходимы не просто признаки, а доказательства. Но их нет, потому что руководство работает чисто. Ошибки возможны, но уголовное преступление – это совсем другое дело. Никто ничего не забирает из клубной казны.

Ошибки бывают у всех. Но у нас нет каких-либо умышленных правонарушений. Никаких доказательств коррупции нет и быть не может, наше руководство непогрешимо", – заявил Жозеп Вивес.