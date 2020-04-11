Барса заплатила 980 тысяч евро за улучшение имиджа президента клуба Бартомеу

В феврале 2020-го года в СМИ появилась информация, что "Барселна" платила компании I3 Ventures за то, чтобы та работала над улучшением имиджа президента клуба Жозепа Бартомеу.

Эта фирма через аккаунты в социальных сетях дискредитировала сотрудников и футболистов каталонского клуба. В частности I3 Ventures работала над критикой капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси и защитника "блауграны" Жерара Пике.

Недавно компания Price Waterhouse Coopers (PWC) провела аудит сделки футбольного клуба "Барселоны" с фирмой I3 Ventures.

Diario Sport (каталонское издание) сделало несколько основных выводов из этого аудита:

PWC признает, что стоимость работы i3 Ventures была чрезмерной, намного превышающей текущую рыночную стоимость. Цифровые консалтинговые компании обычно берут от 120 000 до 150 000 евро. "Барса" заплатила i3 Ventures 980 000 евро. Компания i3 Ventures имеет сомнительную репутацию. Необычно, что компания, базирующаяся в Уругвае, была выбрана в качестве этой работы. Когда фирмы в Испании могут предложить более качественные услуги и по более выгодной цене. Было доказано, что счет был разбит на пять частей, чтобы избежать представления в Судебный комитет. Счета были на 198 000 евро, чуть ниже отметки 200 000, которая требует их передачу в специальную комиссию. Контракты, представленные "Барсе", были заключены с пятью различными компаниями, связанными с I3 Venture. Пункты были идентичны, как и проекты.