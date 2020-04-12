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Реал планирует возобновить тренировки в ближайшее время

Испания
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"Сливочные" могут вернуться к занятиям

Реал планирует возобновить тренировки в ближайшее время
Новина українською

"Реал" планирует восстановить тренировочные сессии, сообщает Marca.

В настоящий момент медицинская служба клуба разрабатывает протокол безопасности для всех команд клуба, которым игроки и персонал будут следовать на тренировках. Тем не менее, в клубе ещё не определились с датой возобновления занятий.

Ранее сообщалось, что "Реал Сосьедад" вернётся к тренировкам во вторник.

В настоящий момент Испания – вторая страна мира по числу заболевших коронавирусом.

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В статье: Реал (Мадрид)
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