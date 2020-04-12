Испания
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Реал планирует возобновить тренировки в ближайшее время
"Сливочные" могут вернуться к занятиям
"Реал" планирует восстановить тренировочные сессии, сообщает Marca.
В настоящий момент медицинская служба клуба разрабатывает протокол безопасности для всех команд клуба, которым игроки и персонал будут следовать на тренировках. Тем не менее, в клубе ещё не определились с датой возобновления занятий.
Ранее сообщалось, что "Реал Сосьедад" вернётся к тренировкам во вторник.
В настоящий момент Испания – вторая страна мира по числу заболевших коронавирусом.
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