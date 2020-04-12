Тренер Эспаньола: Перед возобновлением сезона понадобится полтора месяца на тренировки

Главный тренер “Эспаньола” Абелардо Фернандес поделился мнением о том, в каких условиях возможно возобновление сезона.

“Думаю, будет сложно вернуться к тренировкам и возобновить лигу в том же виде, которая она была раньше. Мы еще будем находится в таком состоянии долгое время, месяц или два. Затем нам нужно будет потратить на тренировки месяц или полтора, что вернуть игровой тонус.

Мне не нравится матчи без зрителей. Я смотрел игру “Эйбар” – “Реал Сосьедад” при пустых трибунах – это что угодно, но не футбол. Однако мы должны будем подчиниться решениям, другого пути нет”, – приводит слова Абелардо Sport.