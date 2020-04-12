Экс-тренер Атлетико: Однажды я хотел отправить Агуэро в дубль. Мне сказали, что пресса меня убьет

Экс-тренер мадридского "Атлетико" Хавьер Агирре вспомнил время работы с Серхио Агуэро, когда тот выступал за "матрасников".

"Это было 14 лет назад. Представьте, он был маленьким мальчиком примерно 17 лет. Он был один в большом городе, в Европе, где все иначе. Он был низким, а клуб заплатил за него около 20 миллионов евро, кажется.

Я увидел его и спросил у исполнительного директора Мигеля Анхеля: "Вы правда столько заплатили за этого парня? Он ведь не понимает, где находится, что такое Ла Лига, ничего не знает о Европе и Мадриде".

Парню предстояло начать с нуля. К тому же, по моему мнению, он не был физически готов играть с начала чемпионата. Я заметил это во время предсезонной подготовки.

Я сказал Мигелю Анхелю: "Что произойдет, если я отправлю парня в "Атлетико Б" на месяц?" Но Мигель Анхель ответил: "Они тебя убьют. Пресса тебя просто убьет".

С Серхио мы начали с основ. Владея мячом, он был лучшим игроком в команде. Без мяча же он просто следил за игрой, как фанат. Так что мы работали над игрой без мяча.

Но парень был особенным, по-настоящему особенным. В штрафной площади, в дуэлях с вратарем он был убийцей, топовым, первоклассным игроком", – рассказал Хавьер Агирре для BBC.