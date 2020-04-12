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Зидану доверили построение "Нового Мадрида". С Погба и Холандом в составе

Испания
(2 голосов)

В Мадриде хотят построить физически сильную команду

Зидану доверили построение "Нового Мадрида". С Погба и Холандом в составе
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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан уже планирует следующий сезон. Внутри клуба мало уверенности в том, что сезон может быть завершен. Чтобы ни случилось, в случае возобновления текущей кампании, французский тренер продолжит руководить "сливочными". Руководство мадридцев доверило Зидану новый масштабный проект по перестроению состава.

Зинедин извлек уроки из своих собственных ошибок на втором этапе у руля команды и уже приступил к работе над их исправлением. Он знает, что в команде есть много игроков старше 30 лет, многие из которых сыграли огромную роль в важнейших успехах "Реала" (Рамос, Марсело, Кроос, Модрич, Бензема).

As сообщает, что 47-летнему Зидану президент клуба Флорентино Перес дал полный карт-бланш. Зидан будет проектировать "Новый Мадрид". Основная цель: физически сильный состав.

Оборона

В обороне Зидану не обойтись без великого капитана Серхио Рамоса. Он одержим тренировками и имеет хорошую физическую форму, поэтому он по-прежнему является основой проекта. Ключевое изменение: Ферлан Менди станет железобетонным основным левым защитником. 24-летний француз уже играет в самых важных матчах: первый поединок с "Манчестер Сити" в 1/8 Лиги чемпионов на "Сантьяго Бернабеу", "эль-классико" против "Барселоны" на "Камп Ноу" и матчи с "ПСЖ" в ЛЧ.

Зидану доверили построение "Нового Мадрида". С Погба и Холандом в составе - изображение 1

Середина поля

Зидан определенно хочет изменить стиль игры на более английский, с меньшим количеством владений и с более быстрыми переходами. Главной фигурой в полузащите "Нового Мадрида" французский наставник видит своего соотечественника - полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Каземиро останется основным в роли опорника. Выше роль классических хавбеков будут исполнять: Тони Кроос и тот же Погба. Вальверде, как и Модрич, станет жертвой. Они займут место на скамейке запасных в качестве альтернативы для ротации или в качестве варианта плана Б.

Зидану доверили построение "Нового Мадрида". С Погба и Холандом в составе - изображение 2

Нападение

Тут все немного сложнее. Кариму Безнема уже 32 года, но француз раскрылся полностью в качестве центр-форварда и переживает вторую молодость после ухода Криштиану Роналду в "Ювентус". Несмотря на это, Зидан всерьез заинтересован в трансфере юного нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. Также Зинедину предстоит решить проблему с расположением на поле дорогого Эдена Азара, когда тот вылечит свою хроническую травму и наберет форму.

Зидану доверили построение "Нового Мадрида". С Погба и Холандом в составе - изображение 3

Французский тренер видит бельгийца в роли плеймейкера. Тогда Холанд и Бензема будут играть классическую пару форвардов.

Есть и второй вариант: Азар и Винисиус на флангах атаки, Холанд - наконечник. Марко Асенсио и Родриго рассматриваются в качестве сменщиков вингеров.

Вашему вниманию примерный состав "Нового Мадрида"

Зидану доверили построение "Нового Мадрида". С Погба и Холандом в составе - изображение 4
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В статье: Серхио Рамос Винисиус Тони Кроос Карим Бензема Эден Азар Зинедин Зидан Поль Погба Родриго Реал (Мадрид) Карлос Каземиро Марко Асенсио Ферлан Менди Эрлинг Холанд
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Комментарии (5)
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Serega1111 (Киев)
12.04.2020 в 22:46
Еще не купили никого, а уже команды строят
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
12.04.2020 в 23:02
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0
0
oda1979 (Запорожье)
12.04.2020 в 22:32
В принципе не плохо. Стоит правда лямов 200ти..
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0
-1
Cerega15 (Kherson)
12.04.2020 в 22:34
200вести???
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
12.04.2020 в 22:36
А сколько?? 100 за Холланда и 100 за Погба
0
-1

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