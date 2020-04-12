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Азар: Стараюсь не есть много булочек
Вингер Реала шутит о своей диете
Вингер “Реала” Эден Азар рассказал о своем восстановление после травмы в условиях карантина. Из-за различных повреждений бельгиец в первом сезона за “бланкос” принял участие только в 15 матчах (один гол, четыре ассиста).
“Сложно оставаться дома. Стараюсь много не есть и не ходить за булочками.
Я работаю с физиотерапевтом онлайн, он больше не может приходить ко мне. Он присылает мне видео по укреплению моей лодыжки. Делаю что возможно дома.
У нас есть сад и проводим в нем много времени. Другим людям гораздо сложнее. Я не могу показывать своим детям, как играть, поскольку я “одноногий”, но стараюсь смотреть за тем, чтобы они улучшали свою технику”, – сказал Азар в интервью RTBF.