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Реал Сосьедад передумал возвращаться к тренировкам

Испания
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Баскский клуб изменил свое решение

Реал Сосьедад передумал возвращаться к тренировкам
UA-Футбол
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“Реал Сосьедад” должен был стать первым коллективом Ла Лиги, который вышел бы из карантина, но баскский клуб изменил свое решение. Возобновление занятий было запланировано на вторник, 14 апреля.

Как сообщает официальный сайт “Реал Сосьедада”, после консультаций с Высшим спортивным советом было решено продолжить работу в индивидуальном режиме.

Также “Реал Сосьедад” уточняет, что возможные тренировки на базе не имели бы принудительный характер и проводились бы при соблюдении карантинных мер.

В Испании до 26 апреля действует чрезвычайное положение.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Ла Лига коронавирус
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