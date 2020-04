"Я не мешок картошки". Ракитич не станет частью сделки по Лаутаро – Интер хочет за аргентинца огромную сумму

"Барселона" не оставляет попыток приобрести форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса. В сделку по аргентинскому исполнителю каталонский клуб хотел включить хорватского хавбека Ивана Ракитича, но "нерадзурри" ответили отказом, как сообщает журналист Николо Скира.

#Inter wouldn’t like to sell #LautaroMartinez and ask the payment of release clause (€111M). Inter rejected players in the deal (Semedo, Firpo and Rakitic are not in Conte plans) for Lautaro, who is the first choice of #Barça. #Barcelona offer to him a wages of €10M a year