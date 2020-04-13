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Marca: Реал хочет подписать Холанда в 2020 году, а Мбаппе – в 2021-м

Испания
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Планы мадридских боссов

Marca: Реал хочет подписать Холанда в 2020 году, а Мбаппе – в 2021-м
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"Реал" планирует приобрести сразу двух молодых талантов – Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе. По информации издания Marca, мадридский клуб желает растянуть трансферы во времени.

19-летний форвард "Боруссии" может переехать в Мадрид уже в это межсезонье, а покупкой 21-летнего француза "Реал" займется через год, как сообщает источник. В то же время издание AS отмечает, что форвард "сливочных" Лука Йович пока не будет выставлен на трансфер.

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Контракт Килиана с парижанами рассчитан до конца сезона 2021/22. В соглашении Эрлинга с "Боруссией" прописаны 75 миллионов евро отступных.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Лука Йович Эрлинг Холанд
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Источник:
Marca

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