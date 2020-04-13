Испания
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Аякс может подписать 20-летнего полузащитника Атлетико
На игрока претендует и Реал
Полузащитник "Атлетико" Родриго Рикельме может сменить клуб по окончании сезона, пишет AS.
По информации источника, 20-летним испанцем интересуются "Реал", "Аякс, " "Бетис", "Валенсия", "Селтик" и ПСВ. В конце сезона у Рикельме закончится контракт, который он не планирует продлевать.
В текущем сезоне Рикельме провел один матч за основную команду. В 21 встрече за вторую команду испанец забил пять голов.
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