Аякс может подписать 20-летнего полузащитника Атлетико

Полузащитник "Атлетико" Родриго Рикельме может сменить клуб по окончании сезона, пишет AS.

По информации источника, 20-летним испанцем интересуются "Реал", "Аякс, " "Бетис", "Валенсия", "Селтик" и ПСВ. В конце сезона у Рикельме закончится контракт, который он не планирует продлевать.

В текущем сезоне Рикельме провел один матч за основную команду. В 21 встрече за вторую команду испанец забил пять голов.