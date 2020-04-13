  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Аякс может подписать 20-летнего полузащитника Атлетико
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аякс может подписать 20-летнего полузащитника Атлетико

Испания
(1 голосов)

На игрока претендует и Реал

Аякс может подписать 20-летнего полузащитника Атлетико
Новина українською

Полузащитник "Атлетико" Родриго Рикельме может сменить клуб по окончании сезона, пишет AS.

По информации источника, 20-летним испанцем интересуются "Реал", "Аякс, " "Бетис", "Валенсия", "Селтик" и ПСВ. В конце сезона у Рикельме закончится контракт, который он не планирует продлевать.

В текущем сезоне Рикельме провел один матч за основную команду. В 21 встрече за вторую команду испанец забил пять голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) Атлетико (Мадрид) Родриго Рикельме
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...