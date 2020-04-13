Барселона готова подписать Кингсли Комана

"Барселона" интересуется полузащитником "Баварии" Кингсли Команом.

По информации Diario Sport, Коман – это один из запасных вариантов "Барселоны" на случай, если трансферы форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса и нападающего "ПСЖ" Неймара сорвутся.

Сумма сделки составит около 60 млн евро.

В этом сезоне Коман провел за "Баварию" 15 матчей в Бундеслиге, забил 2 мяча и отдал 2 голевых передачи