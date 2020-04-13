Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона готова подписать Кингсли Комана
Это произойдет, если каталонцам не удастся подписать Лаутаро Мартинеса и Неймара
"Барселона" интересуется полузащитником "Баварии" Кингсли Команом.
По информации Diario Sport, Коман – это один из запасных вариантов "Барселоны" на случай, если трансферы форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса и нападающего "ПСЖ" Неймара сорвутся.
Сумма сделки составит около 60 млн евро.
В этом сезоне Коман провел за "Баварию" 15 матчей в Бундеслиге, забил 2 мяча и отдал 2 голевых передачи
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...