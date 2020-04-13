Железный капитан Барселоны. Карлесу Пуйолю исполнилось 42 года

В 17 летнем возрасте Карелс Пуйоль попал в академию "Барселоны". И с того времени, до самого окончания карьеры, он не надевал футболку другой команды. Сегодня "Железному Карлесу" исполнилось 42 года.

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Защитник играл за каталонцев на протяжении 15 сезонов, а в десяти из них был капитаном клуба. На его счету порядка 663 матчей и 23 голов. Пуйоль занимал важнейшие места в командах Райкарда и Гвардиолы, и именно при Карлесе "Барса" доминировала в мировом футболе. На клубном уровне он завоевал 25 трофеев.

H A P P Y

B I R T H D A Y ,

C A P T A I N@Carles5puyol ! ! ! ! !

pic.twitter.com/Rw7YSbCRWw — FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) April 13, 2020

Не менее серьезной была и его карьера в сборной Испании, в которой он занимал пост вице-капитана и вместе с которой выигрывал чемпионаты Мира и Европы. В полуфинале Мундаля 2010 года он забил наиболее памятный гол за "Фурии Роху" - в ворота Германии. Тот удар стал победным.

Также стоит напомнить, что помимо Пуйоля, свой день рождения сегодня празднует Руди Феллер.