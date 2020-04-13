Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Железный капитан Барселоны. Карлесу Пуйолю исполнилось 42 года
Эпохальный игрок для каталонцев
В 17 летнем возрасте Карелс Пуйоль попал в академию "Барселоны". И с того времени, до самого окончания карьеры, он не надевал футболку другой команды. Сегодня "Железному Карлесу" исполнилось 42 года.
Защитник играл за каталонцев на протяжении 15 сезонов, а в десяти из них был капитаном клуба. На его счету порядка 663 матчей и 23 голов. Пуйоль занимал важнейшие места в командах Райкарда и Гвардиолы, и именно при Карлесе "Барса" доминировала в мировом футболе. На клубном уровне он завоевал 25 трофеев.
H A P P Y— FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) April 13, 2020
B I R T H D A Y ,
C A P T A I N@Carles5puyol ! ! ! ! !
pic.twitter.com/Rw7YSbCRWw
Не менее серьезной была и его карьера в сборной Испании, в которой он занимал пост вице-капитана и вместе с которой выигрывал чемпионаты Мира и Европы. В полуфинале Мундаля 2010 года он забил наиболее памятный гол за "Фурии Роху" - в ворота Германии. Тот удар стал победным.
Legendary centre-back Carles Puyol is 42 today!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 13, 2020
#UCL | #HBD | @FCBarcelona | @Carles5puyol pic.twitter.com/MO4DgTOVxb
Также стоит напомнить, что помимо Пуйоля, свой день рождения сегодня празднует Руди Феллер.