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Железный капитан Барселоны. Карлесу Пуйолю исполнилось 42 года

Испания
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Эпохальный игрок для каталонцев

Железный капитан Барселоны. Карлесу Пуйолю исполнилось 42 года
UA-Футбол
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В 17 летнем возрасте Карелс Пуйоль попал в академию "Барселоны". И с того времени, до самого окончания карьеры, он не надевал футболку другой команды. Сегодня "Железному Карлесу" исполнилось 42 года.

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Защитник играл за каталонцев на протяжении 15 сезонов, а в десяти из них был капитаном клуба. На его счету порядка 663 матчей и 23 голов. Пуйоль занимал важнейшие места в командах Райкарда и Гвардиолы, и именно при Карлесе "Барса" доминировала в мировом футболе. На клубном уровне он завоевал 25 трофеев.

Не менее серьезной была и его карьера в сборной Испании, в которой он занимал пост вице-капитана и вместе с которой выигрывал чемпионаты Мира и Европы. В полуфинале Мундаля 2010 года он забил наиболее памятный гол за "Фурии Роху" - в ворота Германии. Тот удар стал победным.

Также стоит напомнить, что помимо Пуйоля, свой день рождения сегодня празднует Руди Феллер.

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В статье: Испания Карлес Пуйоль Барселона
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