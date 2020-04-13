Перспектива для Лунина: Запасной вратарь Реала намерен покинуть команду

Французский голкипер Альфонс Ареола больше не намерен быть дублером в "Реале". Об этом передает L`Equipe.

27-летний игрок летом покинет состав мадридцев. Его арендное соглашение с клубом истекает и он не намерен его продлевать. На его место претендует сразу двое - Андрей Лунин и Люка Зидан (оба сейчас в аренде).

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Более того, Ареола также не хочет оставаться в "ПСЖ", с которым у Альфонсо контракт до 2023-го. Он сомневается, что выиграет конккренцию у Наваса, а потому намерен заняться поисками новой команды.

В текущем сезоне Ареола выходил на поле 9 раз.