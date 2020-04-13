  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Перспектива для Лунина: Запасной вратарь Реала намерен покинуть команду
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Перспектива для Лунина: Запасной вратарь Реала намерен покинуть команду

Испания
(1 голосов)

Француз еще не определился с будущим

Перспектива для Лунина: Запасной вратарь Реала намерен покинуть команду
UA-Футбол
Новина українською

Французский голкипер Альфонс Ареола больше не намерен быть дублером в "Реале". Об этом передает L`Equipe.

27-летний игрок летом покинет состав мадридцев. Его арендное соглашение с клубом истекает и он не намерен его продлевать. На его место претендует сразу двое - Андрей Лунин и Люка Зидан (оба сейчас в аренде).

Читайте такжеАреоля в опасности. Андрей Лунин стремительно улучшает свои показатели

Более того, Ареола также не хочет оставаться в "ПСЖ", с которым у Альфонсо контракт до 2023-го. Он сомневается, что выиграет конккренцию у Наваса, а потому намерен заняться поисками новой команды.

В текущем сезоне Ареола выходил на поле 9 раз.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Альфонс Ареола ПСЖ Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
L`Equipe
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Red_Cat (Салоники)
13.04.2020 в 19:55
Андрей, беги оттуда!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...