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СМИ: Эдегор не вернется в Реал до лета 2021-го

Испания
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Зидану норвежец не нужен?

СМИ: Эдегор не вернется в Реал до лета 2021-го
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Мартин Эдегор еще один сезон пробудет в аренде в "Реал Сосьедаде". Об этом информирует Mundo Deportivo.

Арендное соглашение между басками и "Реалом" было подписано до конца следующего сезона, но удачные выступления полузащитника заставила их пересмотреть свои планы. Ходили слухи о досрочном прекращении аренды.

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Однако, руководство "сливочных" не планирует менять курс. Мартин еще на сезон останется в "Реал Сосьедаде", где продолжит набирать опыт.

В текущем сезоне Эдегор провел 23 матча, в которых совершил девять результативных действий.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Мартин Эдегор
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