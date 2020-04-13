СМИ: Эдегор не вернется в Реал до лета 2021-го

Мартин Эдегор еще один сезон пробудет в аренде в "Реал Сосьедаде". Об этом информирует Mundo Deportivo.

Арендное соглашение между басками и "Реалом" было подписано до конца следующего сезона, но удачные выступления полузащитника заставила их пересмотреть свои планы. Ходили слухи о досрочном прекращении аренды.

Однако, руководство "сливочных" не планирует менять курс. Мартин еще на сезон останется в "Реал Сосьедаде", где продолжит набирать опыт.

В текущем сезоне Эдегор провел 23 матча, в которых совершил девять результативных действий.