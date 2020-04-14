"Запустил свои руки в карманы клуба". Барса подаст в суд на бывшего вице-президента за обвинения в коррупции

В "Барселоне" состоялась массовая отставка руководителей клуба – сразу 6 членов совета директоров покинули свои должности. Эмили Руссо – один из ушедших в отставку, заявил о воровстве в клубе, как сообщает Marca.

Читайте также Кандидат в президенты Барселоны: Клуб находится под угрозой экономического и морального банкротства

"Кто-то запустил свои руки в карманы клуба", – отметил Руссо, приведя в пример договор "сине-гранатовых" с компанией I3 Ventures, цена которого была явно завышена.

После данного заявления, руководство каталонской "Барселоны" выступило с заявлением о намерении подать в суд за такие слова. Эмили Руссо явно намекал на действующего президента клуба Хосепа Марию Бартомеу.