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"Запустил свои руки в карманы клуба". Барса подаст в суд на бывшего вице-президента за обвинения в коррупции

Испания
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Каталонцы увязли в скандалах

"Запустил свои руки в карманы клуба". Барса подаст в суд на бывшего вице-президента за обвинения в коррупции
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В "Барселоне" состоялась массовая отставка руководителей клуба – сразу 6 членов совета директоров покинули свои должности. Эмили Руссо – один из ушедших в отставку, заявил о воровстве в клубе, как сообщает Marca.

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"Кто-то запустил свои руки в карманы клуба", – отметил Руссо, приведя в пример договор "сине-гранатовых" с компанией I3 Ventures, цена которого была явно завышена.

После данного заявления, руководство каталонской "Барселоны" выступило с заявлением о намерении подать в суд за такие слова. Эмили Руссо явно намекал на действующего президента клуба Хосепа Марию Бартомеу.

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В статье: Барселона Жозеп Бартомеу Хосеп Мария Бартомеу
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