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Хави: Возвращение Неймара в Барселону? Почему бы и нет?
Слова будущего тренера каталонцев?
Бразилец и испанец могут вновь воссоединиться с Лионелем Месси в "Барселоне". Хави Эрнандес отметил в интервью Al-Sadd DjMariiO, что форвард "ПСЖ" Неймар мог бы запросто вновь заиграть в Каталонии. Напомним, Хави уже долгое время сватают в главные тренеры испанского гранда.
"Возвращение Неймара в "Барселону"? Почему бы и нет? Я играл вместе с ним – он отличный парень и профессионал. Бразилец способен помочь команде. Я не хочу обсуждать вопросы денег и самого трансфера, но на поле он доказывает, что входит в пятерку лучших футболистов мира".
"Вернуться в "Барселону" – это моя мечта. Каталония – мой дом. Я многому учусь в "Аль-Садде", чтобы быть готовым. Нельзя сказать, что Катар – это моя тренировка перед "Барселоной". Это слишком громко".