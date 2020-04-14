Хави: Возвращение Неймара в Барселону? Почему бы и нет?

Бразилец и испанец могут вновь воссоединиться с Лионелем Месси в "Барселоне". Хави Эрнандес отметил в интервью Al-Sadd DjMariiO, что форвард "ПСЖ" Неймар мог бы запросто вновь заиграть в Каталонии. Напомним, Хави уже долгое время сватают в главные тренеры испанского гранда.

"Возвращение Неймара в "Барселону"? Почему бы и нет? Я играл вместе с ним – он отличный парень и профессионал. Бразилец способен помочь команде. Я не хочу обсуждать вопросы денег и самого трансфера, но на поле он доказывает, что входит в пятерку лучших футболистов мира".