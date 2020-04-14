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Хави: Возвращение Неймара в Барселону? Почему бы и нет?

Испания
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Слова будущего тренера каталонцев?

Хави: Возвращение Неймара в Барселону? Почему бы и нет?
Новина українською

Бразилец и испанец могут вновь воссоединиться с Лионелем Месси в "Барселоне". Хави Эрнандес отметил в интервью Al-Sadd DjMariiO, что форвард "ПСЖ" Неймар мог бы запросто вновь заиграть в Каталонии. Напомним, Хави уже долгое время сватают в главные тренеры испанского гранда.

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"Возвращение Неймара в "Барселону"? Почему бы и нет? Я играл вместе с ним – он отличный парень и профессионал. Бразилец способен помочь команде. Я не хочу обсуждать вопросы денег и самого трансфера, но на поле он доказывает, что входит в пятерку лучших футболистов мира".

"Вернуться в "Барселону" – это моя мечта. Каталония – мой дом. Я многому учусь в "Аль-Садде", чтобы быть готовым. Нельзя сказать, что Катар – это моя тренировка перед "Барселоной". Это слишком громко".

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В статье: Неймар Хави Эрнандес Барселона Хави Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Goal.com

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