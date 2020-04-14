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Атлетико готов продать одного из основных полузащитников

Испания
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Атлетико готов продать одного из основных полузащитников
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Основной полузащитник "Атлетико" Тома Лемар может летом покинуть клуб. "Матрасники" намерены продать француза. Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне на него не рассчитывает, сообщает Marca.

Ранее появлялась информация, что 24-летний француз станет одной из главных трансферных целей "Манчестер Юнайтед" ближайшим летом. Им также интересуется "Лион".

Лемар перешел в "Атлетико" в 2018 году за 70 миллионов евро. Он провел за мадридцев 67 матчей, забил три мяча.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Манчестер Юнайтед Тома Лемар
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