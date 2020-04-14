Испания
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Атлетико готов продать одного из основных полузащитников
Покупатели уже есть
Основной полузащитник "Атлетико" Тома Лемар может летом покинуть клуб. "Матрасники" намерены продать француза. Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне на него не рассчитывает, сообщает Marca.
Ранее появлялась информация, что 24-летний француз станет одной из главных трансферных целей "Манчестер Юнайтед" ближайшим летом. Им также интересуется "Лион".
Лемар перешел в "Атлетико" в 2018 году за 70 миллионов евро. Он провел за мадридцев 67 матчей, забил три мяча.
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