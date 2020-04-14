Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона попытается подписать форварда Реал Сосьедада
Сумма отступных составляет 70 миллионов евро
"Барселона" рассматривает все возможные варианты с приобретением нападающего в предстоящее трансферное окно.
Так, каталонцы рассматривают форварда Александра Исака из "Реал Сосьедад" в качестве альтернативы Лаутаро Мартинесу.
Проблему может создать сумма выкупа. В контракте Исака с "Сосьедадом" прописан выкуп за 70 миллионов евро, в свою очередь у дортмундской "Боруссии" есть приоритетное право возвращения игрока за 30 миллионов до 2022 года.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...