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Барселона попытается подписать форварда Реал Сосьедада

Испания
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Сумма отступных составляет 70 миллионов евро

Барселона попытается подписать форварда Реал Сосьедада
Новина українською

"Барселона" рассматривает все возможные варианты с приобретением нападающего в предстоящее трансферное окно.

Так, каталонцы рассматривают форварда Александра Исака из "Реал Сосьедад" в качестве альтернативы Лаутаро Мартинесу.

Проблему может создать сумма выкупа. В контракте Исака с "Сосьедадом" прописан выкуп за 70 миллионов евро, в свою очередь у дортмундской "Боруссии" есть приоритетное право возвращения игрока за 30 миллионов до 2022 года.

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В статье: Барселона Александр Исак Александер Исак
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