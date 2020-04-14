Испания
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Реал не торопится продлевать контракт с Серхио Рамосом
Капитан больше не нужен?
Мадридский "Реал" не спешит возвращаться к переговорам с Серхио Рамосом. Об этом передает AS.
Его сделка истекает летом 2021-го года. Защитник хочет продлить контракт на два сезона, однако "сливочные" предлагают годовую сделку.
Пока что, обе стороны не возвращаются к переговорам о контракте. Паузу взяло руководство "Реала", так как не считает этот вопрос приоритетным.
Ранее сообщалось, что "сливочные" имеют серьезные трансферные планы.
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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
14.04.2020 в 18:57
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0
-2
MES QUE UN CLUB
14.04.2020 в 19:29
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0
-3
Просто Квашин (Харьков)
14.04.2020 в 20:01
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+2
0
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