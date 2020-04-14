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Реал не торопится продлевать контракт с Серхио Рамосом

Испания
(1 голосов)

Капитан больше не нужен?

Реал не торопится продлевать контракт с Серхио Рамосом
UA-Футбол
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Мадридский "Реал" не спешит возвращаться к переговорам с Серхио Рамосом. Об этом передает AS.

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Его сделка истекает летом 2021-го года. Защитник хочет продлить контракт на два сезона, однако "сливочные" предлагают годовую сделку.

Пока что, обе стороны не возвращаются к переговорам о контракте. Паузу взяло руководство "Реала", так как не считает этот вопрос приоритетным.

Ранее сообщалось, что "сливочные" имеют серьезные трансферные планы.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
14.04.2020 в 18:57
О, давай Серега в Барселону))!!!
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0
-2
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MES QUE UN CLUB
14.04.2020 в 19:29
Там уже есть привозила Пике. Поставить ещё Рамоса к нему в пару и тогда пропущенных у Барсы будет больше, чем забитых. Тогда и Месси не поможет забитыми голами. )))
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0
-3
Просто Квашин (Харьков)
14.04.2020 в 20:01
Рамос в Барсу !!!??? Там же геи !!! Он не по тем делам...
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+2
0


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