Реал не торопится продлевать контракт с Серхио Рамосом

Мадридский "Реал" не спешит возвращаться к переговорам с Серхио Рамосом. Об этом передает AS.

Его сделка истекает летом 2021-го года. Защитник хочет продлить контракт на два сезона, однако "сливочные" предлагают годовую сделку.

Пока что, обе стороны не возвращаются к переговорам о контракте. Паузу взяло руководство "Реала", так как не считает этот вопрос приоритетным.

Ранее сообщалось, что "сливочные" имеют серьезные трансферные планы.