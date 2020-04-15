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Глава федерации футбола Испании Луис Рубиалес предстанет перед судом за подделку документов

Испания
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Глава федерации футбола Испании Луис Рубиалес предстанет перед судом за подделку документов
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Президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес подозревается в подделке документов. Издание ABC сообщает, что в декабре 2019 года функционер планировал расширить число представителей собрания федерации на 19 человек.

Административный спортивный трибунал отказал Рубиалесу, посчитав, что новые люди потенциально смогут укрепить позиции Луиса на выборах президента RFEF.

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Затем запрос снизился с 19 человек до 5 – предложение якобы было одобрено Национальным спортивным советом правительства Испании. Оказалось, что соответствующие документы были подделаны. Источник отмечает, что Рубиалес и генеральный секретарь федерации предстанут перед судом в Мадриде 21 мая. Напомним, главным конкурентом Луиса на выборах будет экс-вратарь "Реала" Икер Касильяс.

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В статье: Луис Рубиалес rfef
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Источник:
ABC

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