Сетьен: Хотел бы выиграть Лигу Чемпионов и показать кубок коровам в родном городе

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен признался, что его мечта - выигрывать трофеи со своим клубом.

"Я говорил игрокам, что у меня не так много времени и я очень хочу выиграть чемпионат или Лигу Чемпионов. Было бы здорово, если бы завоевал оба трофея.

Я мечтаю выиграть Лигу Чемпионов и привезти кубок в родной город, держать трофей в руках и показывать его коровам. Я подписал контракт на полтора года, а после будет возможность продления", - приводит слова Сетьена AS.

Ранее сообщалось, что каталонцы не спешат увольнять Кике Сетьена.