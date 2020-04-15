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Сетьен: Хотел бы выиграть Лигу Чемпионов и показать кубок коровам в родном городе

Испания
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У каждого есть своя мечта

Сетьен: Хотел бы выиграть Лигу Чемпионов и показать кубок коровам в родном городе
UA-Футбол
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Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен признался, что его мечта - выигрывать трофеи со своим клубом.

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"Я говорил игрокам, что у меня не так много времени и я очень хочу выиграть чемпионат или Лигу Чемпионов. Было бы здорово, если бы завоевал оба трофея.

Я мечтаю выиграть Лигу Чемпионов и привезти кубок в родной город, держать трофей в руках и показывать его коровам. Я подписал контракт на полтора года, а после будет возможность продления", - приводит слова Сетьена AS.

Ранее сообщалось, что каталонцы не спешат увольнять Кике Сетьена.

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В статье: Барселона Кике Сетьен
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