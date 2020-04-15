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Брайтвайт: Самый быстрый игрок в Барселоне? Ты сейчас с ним разговариваешь

Испания
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Скромности ему не занимать

Брайтвайт: Самый быстрый игрок в Барселоне? Ты сейчас с ним разговариваешь
UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Барселоны" Мартин Брайтвайт пообщался со своими подписчиками в Твиттере.

На вопрос о том, хочет ли датчанин стать легендой каталонского клуба, нападающий ответил: "Конечно, да". Помимо этого, ответил на вопрос о самом быстро игроке в клубе - "Ты сейчас с ним разговариваешь".

Ранее сообщалось, что каталонцы могут продать Мартина, так и не дав тому стать легендой.

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В статье: Барселона Мартин Брайтвайт
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