Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брайтвайт: Самый быстрый игрок в Барселоне? Ты сейчас с ним разговариваешь
Скромности ему не занимать
Форвард "Барселоны" Мартин Брайтвайт пообщался со своими подписчиками в Твиттере.
На вопрос о том, хочет ли датчанин стать легендой каталонского клуба, нападающий ответил: "Конечно, да". Помимо этого, ответил на вопрос о самом быстро игроке в клубе - "Ты сейчас с ним разговариваешь".
You are talking to him https://t.co/RRGVvbkTHA— Martin Braithwaite (@MartinBraith) April 15, 2020
Ранее сообщалось, что каталонцы могут продать Мартина, так и не дав тому стать легендой.
Читайте такжеВест Хэм готов выкупить Брайтвайта у Барселоны
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...