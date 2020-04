Брайтвайт: Самый быстрый игрок в Барселоне? Ты сейчас с ним разговариваешь

Форвард "Барселоны" Мартин Брайтвайт пообщался со своими подписчиками в Твиттере.

На вопрос о том, хочет ли датчанин стать легендой каталонского клуба, нападающий ответил: "Конечно, да". Помимо этого, ответил на вопрос о самом быстро игроке в клубе - "Ты сейчас с ним разговариваешь".

