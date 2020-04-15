СМИ: Барселона приостанавливает переговоры по Мартинесу

Каталонская "Барселона" была близка к возможному трансферу Лаутаро Мартинеса. Однако сейчас переговоры временно приостановленны.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, каталонская сторона не готова к сделке из-за экономических проблем, связанных с коронавирусом. "Интер" же требует, чтобы полная сумма трансфера была выплаченна за неделю.

Остается неизвестным начнутся ли переговры заново. Напомним, что клаусула Мартинеса равна 111 миллионам евро.

Ранее стало известно, что также в трансфере аргентинца заинтересован "Ман Сити".