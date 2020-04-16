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Бускетс: Возобновить чемпионат Испании будет сложно

Испания
(1 голосов)

Но, Серхио, вы же можете выиграть золотые медали?

Бускетс: Возобновить чемпионат Испании будет сложно
Новина українською

Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхио Бускетс поделился своим мнением о потенциальном возобновлении сезона чемпионата Испании. Цитирует Бускетса Europa Press.

"Да, мы сможем начать тренироваться понемногу, следуя протоколу и избегая контактов с большим количеством партнеров по команде. Можно принять душ дома и сохранить ряд привычек, но тогда, я думаю, будет сложно возобновить чемпионат Испании".

Сейчас "Барселона" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании (56 очков), опережая ближайшего преследователя в лице "Реала" на 2 пункта. Из-за риска распространения COVID-19 во всем мире остановили спортивные соревнования.

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В статье: Серхио Бускетс Примера Барселона Чемпионат Испании Ла Лига коронавирус
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Комментарии (2)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
16.04.2020 в 13:10
Роки йдуть, але розуму у тупого Буськи не прибавляється
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0
-1
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Red_Cat (Салоники)
16.04.2020 в 12:59
Барселона - чемпион Испании сезона 2019-2020
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0
-1


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