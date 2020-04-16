Бускетс: Возобновить чемпионат Испании будет сложно

Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхио Бускетс поделился своим мнением о потенциальном возобновлении сезона чемпионата Испании. Цитирует Бускетса Europa Press.

"Да, мы сможем начать тренироваться понемногу, следуя протоколу и избегая контактов с большим количеством партнеров по команде. Можно принять душ дома и сохранить ряд привычек, но тогда, я думаю, будет сложно возобновить чемпионат Испании".