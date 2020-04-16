Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бускетс: Возобновить чемпионат Испании будет сложно
Но, Серхио, вы же можете выиграть золотые медали?
Полузащитник каталонской "Барселоны" Серхио Бускетс поделился своим мнением о потенциальном возобновлении сезона чемпионата Испании. Цитирует Бускетса Europa Press.
"Да, мы сможем начать тренироваться понемногу, следуя протоколу и избегая контактов с большим количеством партнеров по команде. Можно принять душ дома и сохранить ряд привычек, но тогда, я думаю, будет сложно возобновить чемпионат Испании".
Сейчас "Барселона" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании (56 очков), опережая ближайшего преследователя в лице "Реала" на 2 пункта. Из-за риска распространения COVID-19 во всем мире остановили спортивные соревнования.