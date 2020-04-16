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В Испании предлагают определить участников еврокубков по нынешней таблице

Испания
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Такой вариант рассматривается в качестве запасного

В Испании предлагают определить участников еврокубков по нынешней таблице
Новина українською

Федерация футбола Испании выдвинула предложение определить участников Лиги чемпионов и Лиги Европы на момент остановки чемпионата, если сезон не удастся доиграть. Об этом сообщает Marca. Турнир в Ла Лиге прерван из-за пандемии коронавируса.

Если такое решение будет принято, в Лиге чемпионов сыграют "Барселона", "Реал", "Севилья" и "Реал Сосьедад", в Лиге Европы — "Хетафе" и "Атлетико". Третий обладатель путевки в ЛЕ при таком раскладе пока неизвестен — им станет либо "Валенсия", идущая седьмой, либо "Атлетик", который должен сыграть в финале Кубка Испании против "Реала Сосьедад".

Руководство лиги склоняется к варианту с проведение оставшихся матчей сезона.

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В статье: Ла Лига
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