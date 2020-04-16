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Реал приготовил новое предложение по трансферу полузащитника Наполи
Но его дешево отдавать не собираются
Фабиан Руис - главная трансферная цель для "Реала" на лето. Руководство клуба очень хочет опередить "Барселону" в покупке талантливого футболиста.
Как сообщает AS, "сливочные" приготовили новое, более улучшенное предложение. Возможная сумма сделки остается неизвестной.
Несмотря на такую настойчивость, "Наполи" не планирует продавать одного из лидеров. Его контракт расчитан до 2023-го года и уйдет он из клуба только за большую сумму.
Отметим, что Руис переехал в Неаполь летом 2018-го. С того время он успел провести 57 матчей за местный клуб.