Реал приготовил новое предложение по трансферу полузащитника Наполи

Фабиан Руис - главная трансферная цель для "Реала" на лето. Руководство клуба очень хочет опередить "Барселону" в покупке талантливого футболиста.

Как сообщает AS, "сливочные" приготовили новое, более улучшенное предложение. Возможная сумма сделки остается неизвестной.

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Несмотря на такую настойчивость, "Наполи" не планирует продавать одного из лидеров. Его контракт расчитан до 2023-го года и уйдет он из клуба только за большую сумму.

Отметим, что Руис переехал в Неаполь летом 2018-го. С того время он успел провести 57 матчей за местный клуб.