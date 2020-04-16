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Ривалдо советует Барселоне продать Дембеле

Испания
(1 голосов)

Французу уже неоднократно давали шанс

Ривалдо советует Барселоне продать Дембеле
UA-Футбол
Новина українською

В прошлом форвард "Барселоны" Ривалдо дал совет своему бывшему клубу. Он касается Усмана Дембеле, который никак не может вписаться в каталонскую команду.

"Дембеле подписали уже почти три года назад. У него было достаточно времени доказать свою полезность. Он все еще форвард с потенциалом, но летом будет отличная возможность его продать. Или обменять на другого футболиста.

"Барселона" летом хочет подписать Неймара и Мартинеса. Им нужно будет сократить свой состав. Чтобы кто-то пришел в команду, другим нужно будет уйти", - приводит слова бразильца Betfair.

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Ранее была информация, что каталонцы не отпустят Усмана ближайшим летом.

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В статье: Барселона Ривалдо Усман Дембеле
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
16.04.2020 в 19:42
Хто ж цю "криштальну цяцю" за гарні гроші купить? Хоч за 70% вкладеного!
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