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Ла Лига обвинила Федерацию футбола Испании в превышении полномочий

Испания
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Для Испании конфликты - привычное дело

Ла Лига обвинила Федерацию футбола Испании в превышении полномочий
UA-Футбол
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Сегодня на заседании Совета директоров Федерации футбола Испании было выдвинуто предложение распределить еврокубковую квоту Испании в соответствии с текущим видом турнирной таблицы. Таким способом Федерация пытается подстраховаться на случай того, если сезон из-за пандемии коронавируса не продлится.

Впрочем, даже обсуждение этой темы вызвало возмутительную реакцию среди руководителей Ла Лиги. Организация, занимающаяся проведением футбольных турниров в Примере и Сегунде, с помощью юристов оперативно подготовила письмо, в котором отметила, что Федерация не имеет полномочий принимать или даже обсуждать подобные решения.

Отмечается, что, согласно закону, профессиональные лиги имеют право по своему усмотрению распоряжаться организацией и итогами турниров, а Федерация может только согласовывать те или иные решения. Также организация, которой руководит Хавьер Тебас, отмечает, что планы Федерации по распределению евроквоты противоречат рекомендациям УЕФА, согласно которым страны должны завершить чемпионаты. Кроме того, проблемой является Кубок Испании, победитель которого получает пропуск в групповой этап Лиги Европы, а если финал не будет проведен, то остается вариант, при котором на место в Лиге Европы может претендовать седьмая команда турнирной таблицы чемпионата.

Напомним, что Ла Лига была приостановлена ​​из-за коронавируса, а турнирную таблицу на момент остановки возглавила "Барселона". Вторым идет "Реал", далее – "Севилья", "Реал Сосьедад" и "Хетафе".

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Напомним также, что о возможном возобновлении чемпионатов дискутируют в других топ-лигах – Англии, Италии и Германии.

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В статье: Чемпионат Испании Хавьер Тебас
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Источник:
AS

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