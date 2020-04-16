Диего Коста не покинет Атлетико до конца своего контракта

Диего Коста останется в мадридском "Атлетико" до 2021-го года. Об этом передает Marca.

Именно через год с небольшим у него закончится контракт с испанской командой. Несмотря на многие слухи в СМИ, "матрасники" не получили предложений по трансферу испанца.

В текущем сезоне Коста выступает на достаточно слабом уровне. На данный момент на его счету 2 гола в 15-ти матчах.

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Ранее сообщалось, что "Атлетико" ищет нового форварда.